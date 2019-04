La parola prevenzione a volte può fare paura, ma è uno strumento unico e indispensabile per poter salvaguarsare la propria salute e quella dei nostri cari. Tra le misure preventive più diffuse e conosciute c'è la mappatura dei nei, un esame da non sottovalutare e che non prevede operazioni invasive.

Mappatura dei nei: cos'è e perchè farla?

La mappatura dei nei è un esame diagnostico importante per individuare precocemente la presenza di un melanoma o tumore della pelle. Un programma di controllo preventivo della superficie cutanea e ha lo scopo di registrare la presenza di neoformazioni pigmentarie su tutto il corpo e di seguire con attenzione i nei che mostrano caratteristiche atipiche. Oltre a salvaguardare la propria salute tale procedura consente al medico di archiviare immagine di nei e macchie cutanee sospette per poterle raffrontare con quelle di altri pazienti e riconoscere.

Come funziona la mappatura dei nei?

Questo programma include un esame clinico della pelle e la dermoscopia, al fine di identificare e valutare lesioni pigmentate presenti sul proprio corpo. La mappatura dei nei (o nevi) mira quindi a diagnosticare caratteristiche atipiche così da prevenire lo sviluppo di malattie. L'esame prevede un controllo sia ad occhio nudo che una dermoscopia, una tecnica non invasiva che permette di osservare la pelle nel dettaglio. Inoltre si può procedere alla videodermatoscopia digitale, una tecnica che consente un’analisi più approfondita attraverso una telecamera a fibre ottiche.

Come si riconoscono i nei "pericolosi"?

Prima di tutto identificando la comparsa di nuovi nei o il cambiamento di quelli già esistenti. Le caratteristiche del neo, infatti, possono destare sospetti di melanoma maligno, soprattutto quando la lesione possiede una struttura disordinata sia ad occhio nudo che in seguito alla dermoscopia.

Dove fare la mappatura dei nei a Ravenna

Ausl Romagna - presso una delle varie sedi in provincia

Ravenna Medical Center - via Le Corbusier 41-43

Ravenna 33 - via Secondo Bini 1

Centro medico Olympus - via Lago di Como 25