A Faenza scatta l'ordinanza per la macellazione a domicilio: multe fino a 9000 euro

Prende il via lunedì nel territorio faentino la campagna invernale di macellazione a domicilio di suini e ovicaprini, di età inferiore ai dodici mesi, per esclusivo consumo privato. La macellazione a domicilio per consumo privato, autorizzata fino al 2 marzo 2019, deve avvenire sulla base dell’osservanza di alcune precise norme, come previsto dall'ordinanza del Sindaco n. 26 del 2018.

In particolare, tutti gli animali macellati devono essere preventivamente sottoposti a visita sanitaria, pertanto coloro che vogliono avvalersi della facoltà di macellare suini e ovicaprini a domicilio devono presentare apposita domanda (anche telefonica) al Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna - Ausl della Romagna (tel. 0546602524 - 0544286869), almeno due giorni lavorativi prima della data di macellazione, per consentire la visita sanitaria. Le visite sanitarie sono effettuate nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì per la zona a sinistra del fiume Lamone, il martedì, giovedì e sabato per la zona a destra del fiume. Le carni ottenute da queste macellazioni sono riservate esclusivamente al consumo privato e non possono essere commercializzate. Al di fuori della campagna invernale la visita sanitaria per la macellazione a domicilio destinata al consumo privato viene effettuata solo in giornate preventivamente concordate con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria di Ravenna dell'Ausl Romagna.

Per le violazioni alla suddetta ordinanza sono previste pesanti sanzioni amministrative, a partire da un minimo di 1549 euro fino a un massimo di oltre 9296 euro.