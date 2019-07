I segreti per scegliere il materasso ideale

“Non conosco maggior piacere del sonno”, scriveva Fernando Pessoa. E dormire su un comodo letto è la migliore maniera per concedersi un completo riposo dopo una stancante giornata. Dagi studi della National Sleep Foundation è emerso che la durata media del sonno si orienta intorno alle 8 ore a notte, ovviamente con le dovute eccezioni per fascia di età: un bambino può dormire fino a 11 ore, un adulto fino a 9. Il tutto, è ovvio, deve avvenire in letti comodi anche per evitare conseguenze legate a una cattiva postura.

Da queste considerazioni, si giunge perciò a un'inevitabile conseguenza: per riposare bene serve un buon materasso. Ecco quali regole seguire per acquistare un materasso ideale.

Provare il materasso

L’acquisto del materasso non differisce nelle modalità dagli acquisti di altri oggetti: misuriamo una giacca prima di comprarla così come proviamo un materasso prima di commissionarne l’ordine. Sdraiarsi sul letto e restarci per una manciata di minuti aiuta a capire velocemente la comodità del materasso, sia esso in lana, lattice o gomma.

Le tipologie di materasso

Dal più tradizionale materasso di lana al più moderno e recente “memory”. E’ possibile trovare una variegata tipologia di materassi in commercio, ognuna di queste con connotati e peculiarità adatte ad ogni singolo riposo. Ai materassi a molla si aggiungono, quindi, i materassi in lattice, in schiuma di poliuretano.

Il prezzo del materasso ne determina la qualità

Dopo aver provato il materasso e individuato il materiale di cui è costituito, bisogna dare un’occhiata al prezzo. Il valore del prodotto finale oscilla in base alle diverse componenti: non sempre però il prezzo è direttamente proporzionale alla qualità. In questo caso è opportuno comparare i prezzi dello stesso prodotto in altri negozi.

La struttura del letto

Nella scelta del materasso bisogna prestare attenzione anche alla struttura del letto. E’ bene sapere che per un riposo ottimale le dimensioni di un letto matrimoniale devono aggirarsi intorno a 1 metro e 70 cm di larghezza e 2 metri di lunghezza. Per quanto riguarda il letto singolo invece possono equivalere a 80 centimetri di larghezza e 200 cm di lunghezza. In commercio sono in vendita strutture a doghe fisse, regolabili e pieghevoli con reti anche avvolgibili.

