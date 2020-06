Illuminare casa con la luce naturale: il segreto per il nostro benessere

Poter contare su una casa luminosa ha diversi aspetti positivi: l'ambiente domestico rischiarato dalla luce naturale innanzitutto apparirà più grande, gli spazi più definiti, ma ancor più notevoli saranno i benefici sulla nostra salute psicofisica.

Infatti svegliarsi ogni giorno in un ambiente luminoso ci rende più felici e ci riempie di energie, perché scandisce i nostri ritmi. Per chi trascorre molto tempo in casa, magari lavorando, essere immersi in un ambiente luminoso aiuta a non affaticare la vista. Inoltre un ambiente illuminato è perfetto per chi soffre di allergia, perché gli acari della polvere con la luce del sole perdono forza e diminuisce il rischio muffa perchè l'ambiente non è umido.

Senza dimenticare poi che un appartamento ben illuminato dalla luce naturale ci permette di risparmiare in bolletta e di rendere la camera più accogliente.

Sfruttare al meglio le finestre

Le finestre sono il fulcro della casa, permettono di far entrare l’aria all’interno degli ambienti, ma soprattutto consentono di far entrare luce naturale dall’esterno.

In questo caso meglio se scegliamo un modello minimal con una struttura poco ingombrante. Ad esempio quelle con alzata scorrevole riducono al minimo il profilo dell’anta all’interno del muro per usufruire in pieno della superficie vetrata e far entrare il massimo della luce.

Anche se sembra scontato, avere i vetri puliti aiuta il passaggio della luce. Se la superficie è impolverata e sporca, i raggi solari incontrano una barriera che gli impedisce di passare all’interno.

Posizionare gli specchi in modo strategico

Diventati un elemento d’arredo gli specchi con la loro superficie riflettente permettono di dare profondità allo spazio. Per ricavare il massimo beneficio, possiamo montarli vicino alla finestra o sul lato opposto, in questo caso la luce rifletterà sulla superficie e aumenterà l’illuminazione interna.

La pittura come elemento d’arredo

Le mura negli ultimi anni sono diventate un elemento d’arredo se rivestite con la carta da parati di tendenza o con i colori giusti. Nel caso di ambienti piccoli e poco illuminati, le tinte da prediligere sono quelle chiare e neutre.

Se amiamo lo stile audace, possiamo scegliere pitture arricchite da componenti luminescenti che una volta applicati sulla parete creano un effetto riflettente.

Scegliere un arredamento chiaro

Come le pareti, anche i mobili possono far apparire un ambiente scuro o luminoso. Basta anche un singolo elemento e la stanza in un attimo appare buia. In generale meglio scegliere quelli sulle tinte chiare con particolari più accesi, per non appesantire la camera.

L’importanza delle tende

Le tende sono importanti perché assicurano la privacy e ci proteggono da sguardi indiscreti. Anche se in camera da letto devono filtrare la luce, non vuol dire che devono essere scure. Si può avere lo stesso risultato scegliendo tende chiare e neutre.

In cucina o nel soggiorno, dove non c’è la necessità di oscurare, possiamo scegliere tessuti più leggeri, in alcuni casi anche trasparenti.

Inserti in vetro

Se abbiamo intenzione di ristrutturare casa e creare punti luce all’interno dell’appartamento, la soluzione è quella di usare il vetro. Il materiale trasparente, utilizzato in modo intelligente, permette di rendere luminoso anche l’angolo più buio.

Ad esempio, riuscire ad illuminare il corridoio senza perdere la privacy è possibile inserendo all’interno della parete divisoria degli inserti di vetro cemento.

Un’altra soluzione è quella di adottare le porte in vetro. Queste lasciano filtrare la luce nelle stanze, ma scegliendo un modello opaco, si riesce a preservare l’intimità.

Le mansarde sono soluzioni abitative che si stanno diffondendo sempre di più, ma che hanno come limite la scarsa luminosità. Una soluzione per far entrare la luce è quella di installare una finestra nel sottotetto. I raggi che attraverseranno i vetri inonderanno la stanza di luce naturale facendola sembrare più grande.

