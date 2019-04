Comfort, tecnologia e risparmio energetico a casa: i vantaggi della domotica

La casa è il nostro regno, il nostro rifugio, il nostro luogo di pace. Attraverso i colori e gli arredi la casa arriva ad esprimere il nostro stil e la nostra anima. Oltre al gusto estetico, però, la casa deve essere il luogo del nostro comfort e in questa la tecnologia ci viene incontro con la domotica.

Infatti oggi, grazie ai passi in avanti compiuti dalla scienza, siamo in grado di gestire, programmare e monitorare gli elettrodomestici, le luci e la temperatura della nostra casa anche in remoto. E alla praticità dei comandi a distanza la domotica abbina un notevole risparmio energetico.

Come funziona un impianto domotico

La domotica è la scienza che studia le tecnologie più adatte a migliorare la qualità della vita dentro casa. I moderni sistemi consentono di creare un apparato che permette di gestire i diversi dispositivi elettrici singolarmente, rispettando la loro piena autonomia ma in maniera coordinata.

Se siamo affascinati da questo sistema, ma temiamo di essere invasi da lavori e ristrutturazioni, non c'è da temere. A differenza di quanto accadeva anni fa, oggi c’è stata un’evoluzione anche in questo ambito.

I lavori di muratura, con conseguenti costi più alti, sono stati sostituiti da sistemi wirless che permettono ai vari apparecchi di comunicare attraverso la rete. La centralina è in grado di gestire i diversi gradi di complessità dell’impianto, anche da remoto, senza dimenticare di tenere sotto controllo sicurezza e consumi.

Come viene applicata la domotica

Rientrare in casa e trovare l'ambiente riscaldato e le luci del nostro colore preferito sono solo alcuni dei vantaggi del sistema domotico che agisce, come vedremo, in campi d’applicazione anche più importanti.

Illuminazione. Il sistema automatizzato permette di regolare l’accensione e lo spegnimento delle luci di casa o del vialetto del giardino, anche se ci troviamo in luogo diverso. Gli ambienti della casa in cui la luce naturale non è sufficiente diventeranno accoglienti grazie alla possibilità di impostare un preciso livello di illuminazione. Concedersi un bagno o una doccia rilassante sarà sempre più facile grazie alla possibilità di impostare giochi di luce anche con il telefonino, per un’esperienza da spa.

Automatizzazione di tende e finestre. Per chi preferisce dormire con le serrande totalmente chiuse o se hai bisogno di una sveglia shock per buttare fuori dal letto un figlio troppo pigro, il sistema automatizzato di apertura e chiusura è perfetto. Grazie alla domotica puoi decidere il livello di oscuramento e l’orario di apertura. A causa della vita frenetica e di corsa, può capitare di lasciare le finestre aperte, grazie ad un motore installato sui serramenti è possibile gestire la chiusura direttamente dallo smartphone.

Sicurezza. Vivere in una casa sicura e protetta è fondamentale per sentirci a nostro agio tra le mura domestiche. Telecamere, sensori e sistemi antintrusione sono stati pensati per rivelare anche il minimo movimento sospetto o vedere cosa succede in casa, direttamente sul telefonino anche se siamo lontani.

Regolazione della temperatura. Tornare a casa e trovare la casa calda è il sogno di tutti. Grazie alla domotica, non solo possiamo programmare l’orario d’accensione e stabilire la temperatura, ma escludere gli ambienti della casa poco frequentati ed avere così un risparmio in bolletta notevole. Un buon sistema riesce anche a rivelare l’incidenza dei raggi solari e attivare così i condizionatori per rinfrescare l’ambiente.

Collegare audio e video. Gli appassionati di serie tv e video potranno svolgere le loro attività in casa senza perdere un fotogramma. Il sistema audio-video multiroom, permette di gestire tutto da un’unica interfaccia e diffondere suoni e immagini provenienti dall’impianto principale in tutta l’abitazione, decidendo di selezionare musica, stazioni radio o dvd differenti in base alla stanza.

Controllo dei consumi. Il sistema permette di ricevere sul computer o sul cellulare tabelle e grafici dei consumi avendo una panoramica completa della spesa complessiva. In questo modo si tende a cercare di ottimizzare gli elettrodomestici e ottenere un consistente vantaggio economico.

Vantaggi e svantaggi della domotica

Oltre a creare un ambiente confortevole e sicuro, gli apparecchi di ultima generazione sono pensati per tutti coloro che hanno scarsa mobilità, come anziani o disabili, ma sono anche perfetti per ottenere un notevole risparmio sulla bolletta.

Accanto ai vantaggi ci sono anche dei limiti. Visto che è un sistema informatico è sottoposto a una serie di rischi. Se un virus attacca il sistema o la app che gestisce tutto da remoto non è aggiornata o non funziona nel modo corretto si può incorrere in malfunzionamenti che porterebbero ad un blocco del sistema. L’unico modo per scongiurare un simile pericolo è quello di scegliere elettrodomestici e sistemi di qualità.

