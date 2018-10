Lavori di pulizia dei fossi: chiude la strada, viabilità modificata

Mercoledì 17 ottobre un tratto di via Agrippina, nel forese, sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di pulizia dei fossi a margine della strada. Il divieto di circolazione sarà in vigore dalle ore 8.00 alle 18.00 di mercoledì prossimo nel tratto di via Agrippina compreso dall'intersezione con via Bambozza fino al confine con il Comune di Cotignola. L'intervento sarà eseguito, per conto del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna faentina, dalla ditta Babini Dante. La circolazione sarà ripristinata in serata.

