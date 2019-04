Stop zanzare: i consigli su costi, tipologie e montaggio delle zanzariere

Con la primavera viene voglia di aprire porte e finestre, di lasciare entrare la natura in casa. Questo però non include solo piante e fiori, perché purtroppo con la bella stagione ritornano all'attacco insetti, ragni e soprattutto le zanzare. Ravenna in particolare è "famosa" per questi sgraditi ospiti, che si fanno sentire sia al mare che in città.

Il primo rimedio da adottare è dunque l'installazione delle zanzariere nella propria casa. Un'operazione possibile sia affidandosi a una ditta specializzata che mettendosi al lavoro con le proprie abilita. Prima di iniziare, tuttavia, è bene conoscere le varie tipologie di zanzariere in commercio.

Vari tipi di zanzariere

Zanzariere scorrevoli: si trovano sulle porte-finestre e sugli accessi particolarmente frequentati. Il vantaggio è quello di essere privi di guide inferiori, fondamentali per evitare di inciampare durante il passaggio. La chiusura e apertura può essere verticale o orizzontale.

Zanzariere a soffietto: rispetto alle precedenti sono più stabili, grazie al binario inferiore e al tipo di chiusura, che le ancora al terreno. Ideali nei punti di massima affluenza, durano nel tempo senza il rischio di rompersi.

Zanzariere a scomparsa: la caratteristica principale è quella di poter essere usate solo quando ne abbiamo bisogno, lasciando libera la finestra in inverno. Una cassa posta nella parte superiore, ospita la zanzariera quando è chiusa. Basta tirare una cordicella e in un attimo si potrà avere una barriera contro insetti e zanzare.

Zanzariere a strappo: sono le più facili da montare, perfette per chi non è pratico di bricolage. Basta applicare il nastro biadesivo sul perimetro della finestra e applicare la zanzariera. L’unico limite è quello di non poterle rimuovere se non a stagione finita.

Zanzariera a tenda: anche questa è facile da montare perché si applica su un’asticella fissata nel muro con dei gancetti. Grazie alle diverse fantasie e colori, diventa una vera tenda da interno.

Zanzariere magnetiche: ideali per porte-finestre, consentono il passaggio degli animali domestici o quando si hanno le mani occupate. Il magnete posizionato ai bordi delle aperture, si apre facilmente e si richiude automaticamente.

Zanzariere su misura: indicate per porte o finestre che non hanno dimensioni standard. Il montaggio non è semplice come le altre, ma ha il vantaggio di essere privo di profili inferiori, che assicurano il passaggio senza ostacoli.

Zanzariere elettriche: dotate di un motorino per l’apertura e la chiusura, possono essere attivate tramite app per decidere quando e come aprirle o chiuderle.

Come montare le zanzariere

Una volta scelta la zanzariera che fa al proprio caso, si deve decidere se chiamare una ditta del settore e avere il lavoro svolto alla perfezione senza il minimo sforzo oppure dedicarci al fai da te. Gli amanti del bricolage per rendere il lavoro più facile possono optare per un kit di zanzariera a rullo.

Dopo esserci muniti degli strumenti indispensabili come sega, avvitatore, martello e metro possiamo iniziare. La prima operazione è quella di prendere le misure del telaio.

Con l’aiuto di una sega dobbiamo ritagliare il pannello rispettando le misure prese in precedenza. Successivamente si deve inserire la molla nella sua sede e fissarla con l’avvitatore.

Ora è arrivato il momento di fissare il cordino al centro della guida e inserire la maniglie sul bordo. La struttura della zanzariera è pronta, non resta che applicare le clips al telaio e fissare la struttura.

Costi

Ogni modello ha delle caratteristiche differenti, per questo motivo i costi variano a seconda della tipologia:

scorrevoli: hanno un costo medio, partono dai 60 euro fino ad arrivare a 80;

a soffietto: sono un po’ più costose e il prezzo si aggira sui 70/90 euro;

a scomparsa: partono da 50 euro fino ad arrivare a 120;

a strappo: sono le più economiche costano dai 5 ai 16 euro;

a tenda: il prezzo si aggira sui 12 euro in su;

magnetiche: partono da 7 euro fino a 35 euro;

su misura: il costo è di 40 euro al mq;

elettriche: sono le più costose vanno da 100 a 160 euro;

il montaggio: si aggira sui 35-60 euro a pezzo.

Zanzariere a Ravenna

A chi affidarsi per l'acquisto e il montaggio di zanzariere? A Ravenna ci si può affidare, per esempio, a Ponti Tende (via Ricasoli, 18 - 0544 4666760 - www.pontitende.it), Veneziane Mercadini (via Romea Sud, 163 - 0544 66484), La Classeinfissi 2 (via Newton 18-24 - 0544 471397), Pellegrino (via Fossombrone, 2 - 0544 65592), Teloneria Tecnosol (via Della Merenda, 24 - 0544 501789 - www. teloneriatecnosol).