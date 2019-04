1,6 milioni dal 'Decreto Crescita': investimenti per strade, scuole e patrimonio pubblico

Più di 1,6 milioni di euro per i Comuni del Ravennate: è il frutto della cosiddetta 'Norma Fraccaro' contenuta nell'articolo 31 del "decreto Crescita" recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Lo stanziamento vuole essere un incentivo alla realizzazione di opere destinate all'efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile è sarà erogato alle amministrazioni locali in proporzione alla popolazione residente.

Per la provincia di Ravenna la cifra stanziata è di 1 milione e 620 mila euro così ripartita: al capoluogo vanno 210mila euro. mentre Faenza potrà contare su 170mila euro. Cervia e Lugo avranno a disposizione 130mila euro, mentre sanno quattro i Comuni che riceveranno 90mila euro a testa (Alfonsine, Russi, Massa Lombarda e Bagnacavallo). Conselice, Cotignola, Castel Bolognese, Brisighella, Riolo Terme e Fusignano riceveranno 70mila euro, mentre Solarolo, Sant’Agata sul Santerno, Casola Valsenio e Bagnara di Romagna potranno contare su 50mila euro di fondi. Nel complesso saranno quasi 25 i milioni di euro che il Governo investirà in tutta Emilia-Romagna durante il 2019.

“Fondi che andranno a incrementare gli investimenti locali in ambito di risparmio energetico negli edifici pubblici tramite l'installazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – spiega Andrea Bertani, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle - permettendo anche a molti sindaci di mettere in sicurezza gli stessi edifici, finanziare progetti per la mobilità sostenibile e l'abbattimento delle barriere architettoniche". Il contributo sarà corrisposto in due quote di pari importo con il solo vincolo che le opere dovranno essere avviate dalle amministrazioni locali entro il 15 ottobre del 2019. “In questo modo potranno essere premiati gli enti locali amministrati in modo virtuoso – conclude Bertani – e si potrà far correre l’economia, stimolare l’occupazione e dare nuovo impulso alla crescita. Un altro segnale di attenzione del Governo del cambiamento verso lo sviluppo del nostro territorio”.