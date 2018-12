"1 voto, 200.000 aiuti concreti": 9 onlus ravennati in gara per ottenere 200mila euro

Torna l’appuntamento con l'iniziativa UniCredit dedicata alle associazioni impegnate nel no profit, quest’anno giunta alla sua decima edizione, con un premio da 200mila euro del fondo Carta etica destinato a iniziative di solidarietà sul territorio. In gara anche 102 onlus dell’Emilia Romagna, 9 quelle di Ravenna. Nella precedente edizione sono state 21 le associazioni emiliano romagnole premiate, per un totale di oltre 25mila euro di donazione.

La nuova edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto che arriva al cuore” si concluderà il 31 gennaio 2019. Sono 1460 le Onlus che quest’anno partecipano all’iniziativa; tutte sono presenti sul sito-piazza virtuale realizzata da UniCredit per facilitare l’incontro tra le organizzazioni no profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore contribuendo con una donazione. Si può accedere al sito, selezionare l’organizzazione preferita e votarla attraverso una delle principali piattaforme social (Facebook, Twitter e Google) o via e-mail. Ogni voto vale 1 punto. Aggiungendo al voto una donazione di almeno 10 euro con una delle modalità previste, la preferenza accordata varrà 6 punti. Le organizzazioni che, a fine iniziativa, avranno consuntivato almeno 150 punti saranno ammesse nella rosa di quelle che beneficeranno di una quota della donazione. La ripartizione, infatti, avverrà in proporzione ai punti consuntivati, con una somma massima destinata per singola organizzazione di 12mila euro.