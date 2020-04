10 anni dalla scomparsa dell'ex sindaco di Lugo Adriano Guerrini

Ricorrono martedì 21 aprile i 10 anni della scomparsa di Adriano Guerrini, sindaco di Lugo dal 1964 al 1976. A causa dell’emergenza sanitaria non sarà possibile ricordarlo con la consueta cerimonia commemorativa, ma amministrazione comunale, associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini” e Anpi ricordano, anche se a distanza, la sua figura fondamentale per la città di Lugo. Guerrini fu infatti il vero e proprio ideatore della politica dei gemellaggi fin dagli anni ’60; fu il fondatore e presidente del Comitato Gemellaggi, nonché sindaco firmatario dei patti di gemellaggio con Choisy-le-Roi (1968), Nervesa della Battaglia (1968) e Kulmbach (1974).

“Dieci anni fa ci lasciava un sindaco che aveva capito prima di tanti l’importanza della conoscenza e collaborazione tra popoli – ricorda il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Oggi non possiamo ricordare come avremmo voluto Adriano Guerrini, ma da lui continuiamo a seguire l’esempio per proseguire un’attenta politica su gemellaggi e relazioni internazionali, perché li riteniamo due aspetti rilevanti per tutta la comunità, in particolare per le giovani generazioni”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adriano Guerrini nacque a Santa Maria in Fabriago nel 1926; combatté nelle fila dei partigiani durante la Seconda guerra mondiale. Fu anche presidente della Provincia di Ravenna dal 1985 al 1988. È stato anche giornalista e scrittore, attività che lo ha sempre appassionato e che ha svolto fino alla fine della sua vita.