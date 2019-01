Anche Ravenna partecipa alla "10 years challenge" con piazza Kennedy

Da giorni impazza su tutti i social network la sfida del "10 years challenge", che consiste nell'accostamento di due immagini che ritraggono una persona a distanza di 10 anni, per mostrare i segni dell'invecchiamento. Al gioco ha partecipato anche il Partito democratico di Ravenna, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook due foto di piazza Kennedy a distanza di dieci anni, prima e dopo la trasformazione da parcheggio a piazza vivibile. "Per noi governare vuol dire provare a cambiare una città e migliorarla, attorno e per le persone - commentano gli esponenti democratici - Fino a qualche anno fa piazza Kennedy era un parcheggio: le nostre amministrazioni hanno deciso di valorizzarla rendendola fruibile, piena di eventi e di vitalità. Una piazza luogo di ritrovo e di incontro".