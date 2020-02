100 anni dalla nascita di Gino Pilandri: una cerimonia per il primo sindaco di Cervia del dopoguerra

Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Gino Pilandri. Il sindaco Massimo Medri, a nome della città di Cervia, il 25 febbraio nella ricorrenza del giorno della nascita deporrà una corona d’alloro sulla tomba di famiglia nel Cimitero di Cervia. La semplice cerimonia alle 11.00 è aperta a tutti coloro che vorranno presenziare per ricordare la figura dell’illustre personaggio cervese.

Gino Pilandri, cervese emerito (25 febbraio 1920 - 17 gennaio 2003), è stato il primo sindaco di Cervia del dopoguerra, uomo politico, insigne storico e studioso, grande personaggio che ha speso la propria vita a favore della collettività e del recupero della storia di Cervia. L’amministrazione comunale dal 2007 ha istituito anche le borse di studio in memoria di Pilandri, per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. Il 25 settembre 2015 l’amministrazione comunale ha intitolato il “Parco Gino Pilandri” nell’area verde in via Jelenia Gora a Milano Marittima, di fronte alla Scuola primaria “G. Mazzini” con lo scoprimento di una targa in sua memoria.