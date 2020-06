100 anni per Loriana: seguiva le corse di ciclismo girando l'Italia in Vespa col marito

Il 24 giugno, a Bagnara di Romagna, Loriana Lega Sgalaberna ha compiuto 100 anni. La neocentenaria è stata festeggiata sabato nella sua abitazione, dove oltre ai famigliari e agli amici erano presenti anche il sindaco di Bagnara Riccardo Francone e il parroco don Pierpaolo Martignani, i quali hanno portato gli auguri di tutta la comunità.

Loriana è nata a Barbiano e prima della guerra faceva la postina nell'ufficio postale di famiglia di Barbiano; dopo la guerra si è sposata con Giuseppe Sgalaberna, detto Pipò, fornaio e falegname, e quindi si è trasferita a Bagnara, dove ha lavorato al forno con il marito. È sempre stata molto benvoluta dalla gente per la sua gentilezza e disponibilità in negozio. Ha un figlio, Amedeo, due nipoti e quattro pronipoti. Appassionata di ciclismo, seguiva le corse girando l'Italia in Vespa con il marito, entrambi soci del "Moser club" che coinvolgeva molti bagnaresi con cene e feste. Oggi fa la bisnonna, circondata dall’affetto dei nipoti e della famiglia.