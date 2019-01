Celebra il secolo di vita: mazzo di fiori e valzer col sindaco di Fusignano

Giovedì Teresa Assirelli ha compiuto 100 anni. La signora ha festeggiato insieme a tutta la sua famiglia e agli amici nella Casa residenza anziani “Giovannardi e Vecchi” di Fusignano, dove è ospite. Per l’occasione ha ricevuto anche la visita del sindaco di Fusignano Nicola Pasi, che le ha portato in omaggio un mazzo di fiori e ha ballato un valzer con la festeggiata. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche gli operatori che gestiscono la struttura per anziani, l'Auser, il sindacato pensionati di Fusignano Spi-Cgil e i bambini della scuola dell'Infanzia parrocchiale Maria Ausiliatrice. Teresa è nata a Modigliana il 10 gennaio 1919, ha abitato prima a Faenza e, dopo il matrimonio, a Bagnacavallo e infine a Fusignano. Ha lavorato prima come contadina e poi come operaia calzaturiera. Di lei la sua famiglia racconta che è sempre stata una persona tranquilla con la passione per il ricamo e l’uncinetto.