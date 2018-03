100 chilometri del Passatore: il manifesto vincitore disegnato da uno studente

Lunedì 12 febbraio, all'Istituto Persolino-Strocchi di Faenza, la giuria formata dai consiglieri dell'Asd 100 Km del Passatore Adolfo Camporesi e Carla Benedetti, dai professori di grafica del suddetto istituto Valentina Golfari e Francesco Savini, si è riunita per decretare l'elaborato vincitore del concorso inerente il Manifesto 2019 della Firenze-Faenza. Presente all'evento, in qualità di giurata esterna, la professionista del settore Laura Zavalloni, che da alcuni anni collabora con la 100 km del Passatore.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Matteo Cicinelli della classe 5C, seguito dal compagno Davide Luzzolino. A chiudere il podio il lavoro di Matteo Lo Forte della classe 5A. Le opere inizialmente realizzate per il concorso erano ben 53, ma per motivi logistici è stata effettuata una preselezione avvalendosi della collaborazione di Laura Zavalloni, con la conseguente riduzione dei manifesti effettivamente esposti presso il Centro Le Maioliche di Faenza portati a 22 unità. La formula della preselezione sarà mantenuta anche per le prossime edizioni e specificata a partire dal bando di concorso.

Matteo Cicinelli, fresco vincitore, ha commentato così la sua opera: "Inizialmente avevo optato per un'idea in stile futurista, con il volto di un runner nel quale si integrava verticalmente la scritta 100 Km, ma in un secondo momento ho cambiato idea, puntando su un elaborato ispirato al costruttivismo russo, corrente che sto studiando per interessi personali. Ho riorganizzato il tutto per dare un peso più equilibrato a ogni elemento, cercando maggior pulizia e precisione, in modo da rendere l'elaborato riconoscibile ovunque e a qualsiasi distanza. Inizialmente ho operato una scelta diversa per quanto concerne i colori, spostandomi da uno stile anni '30 russo a delle gradazioni più simili a quelle storiche della 100 km del Passatore, riprendendo così il rosso e il blu ad esempio, ma conferendo loro maggior profondità, in modo da richiamare anche il color vinaccio per riprendere così "le vie del sangiovese", slogan abbinato alla Cento".