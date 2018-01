100mila euro per rifare le fermate degli autobus: "Ma hanno escluso quella più pericolosa"

La giunta comunale di Ravenna a dicembre ha approvato lo stanziamento di 100mila euro per mettere in sicurezza 12 fermate del bus rendendo pubblica la lista esatta delle fermate. "Peccato però che in questa lista non sia presente la fermata autobus di Longana (contrada di Roccalceci), lungo la Ravegnana in direzione Ravenna, da noi già segnalata tempo fa perché pericolosissima - commenta Marcello Faustino del Popolo della Famiglia - In pratica è una fermata bus in mezzo alla Ravegnana senza alcuna protezione: in questa zona si sono verificati negli anni tanti incidenti stradali, alcuni dei quali anche mortali. Poco tempo fa a pochissimi metri si è addirittura ribaltata un'ambulanza. Dunque l'amministrazione comunale continua ad ignorare questa situazione gravissima? I residenti continuano ad essere sempre più spazientiti, io ne prendo tristemente atto".