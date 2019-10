Un animo generoso: l'ultracentenaria Elena Resta festeggia 102 anni

100+2. Festa venerdì mattina a Massa Lombarda per i 102 anni compiuti da Elena Resta. L'ultracentenaria è stata celebrata nella sua casa dai suoi cari e dal sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, che le ha donato un omaggio floreale e una pergamena a ricordo. In ottima salute, la signora Elena, nata a Mordano il 25 ottobre 1917, vive a Massa Lombarda da quando aveva dieci anni. Ha sempre lavorato molto: prima, da giovanissima, nei magazzini di Foletti poi il lavoro mezzadrile l’ha vista nei campi dall’alba al tramonto. Di lei i famigliari dicono che “nonostante abbia subito le privazioni di quei tempi ha conservato l’animo generoso di chi ha vissuto in modo semplice, ma esemplare”.