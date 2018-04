104 escursionisti si immergono nella Pineta per riscoprire il passato

Domenica, nella pineta San Vitale, è stata organizzata da Laura Montanari e Osiride Guerrini (Comitato Acqueterre), Arturo Mazzoni ed Elisabetta Baldrati (Club Alpino Italiano), Mariella Calderoni (GardenClub), con il patrocinio dell'assessorato Ambiente del Comune di Ravenna, un'escursione in mezzo alla natura. 104 partecipanti tra uomini, donne, giovani, meno giovani, bambini, e anche due cani hanno preso parte alla camminata nella quale sono stati rievocati durante le soste del cammino personaggi, consuetudini, scene di vita e vicende del passato della nostra terra. Suggestive le performances della legnaiola (Laura Fenati), del pinarolo (Eliseo dalla Vecchia) e del cacciatore-pescatore (Marco Grilli) che hanno ridato vita e voce alle pagine degli autori locali, che hanno amato e raccontato la valle e la pineta. Un cammino a tappe, dalla Ca Vecia alla Ca Nova, nella bellissima Pineta di San Vitale, che ha offerto la riposante e ombrosa volta di pini, farnie, lecci, improvvisi scenari di vene d'acque tra i giunchi, la compagnia della luccicante pialassa per lungo tratto, incontri a sorpresa, con cigni e cavalli. E infine l'arrivo alla Ca Nova, rivestita per l'occasione da una sequenza di foto e carte storiche che hanno suscitato interesse e domande.