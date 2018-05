12 studenti premiati con le borse di studio dedicate a Gino Pilandri

Sono 12 i ragazzi che sono stati premiati con la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2017, istituite dall’Amministrazione comunale di Cervia per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia si è svolta mercoledì mattina nella Sala del Consiglio Comunale. L’iniziativa, che è alla sua undicesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori; laureati; tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.

Gli studenti diplomati con borse di studio di 600 euro ciascuna: Gioia Giordani Diploma, Liceo delle Scienze Umane, Ioana Alessandra Jian, Liceo Scientifico, Mattia Magnani, Liceo Scientifico, Andrea Pantieri, Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Informatica, Riccardo Alberto Pollini, Liceo Scientifico, Mario Strinati, Liceo Artistico e Musicale, Eugenia Trebbi, Liceo Scientifico.

Gli studenti laureati con borse di studio di 1.000 euro ciascuna: Virginia Gualazzi, Laurea in Architettura, Pietro Paolo Pollini, Laurea in Filologia, Letteratura e Tradizione classica, Andrea Zagnoli, Laurea in Ingegneria e Scienze informatiche, Martina Zavatta, Laurea in Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi.

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia con borsa di studio di 2.000 euro: Andrea Iodice, Laurea magistrale in Analisi e gestione dell’ambiente, con tesi di laurea dal titolo "Gestione integrata delle zone costiere. Strategie di mitigazione dell’erosione costiera e attività di monitoraggio di spiagge ricaricate con sabbie provenienti da giacimenti sommersi, caso di studio: Costa emiliano-romagnola”. Inoltre nella stessa giornata è stata conferita una pergamena con menzione speciale aE lisa Camagni per il brillante risultato conseguito negli studi in Accademia di Belle Arti indirizzo Design del prodotto.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore Gianni Grandu, Alberto, figlio di Gino Pilandri e Filippo, nipote di Gino. "E’ il dodicesimo anno che si svolge questa premiazione - commenta il sindaco Luca Coffari - Il Consiglio comunale all’unanimità ritenne un atto doveroso dedicare questa iniziativa a Gino Pilandri, che è stato il primo sindaco di Cervia dell’Italia repubblicana, un insigne storico, un uomo di brillante intelligenza, che ha rivolto con passione la sua vita alla cultura, alla ricerca e alla storia di Cervia. La consegna delle borse di studio in memoria di Gino Pilandri è diventato un immancabile appuntamento. Questo è un premio che riconosce il lavoro dei nostri studenti particolarmente meritevoli, valorizza le loro capacità, esprimendo fiducia e sostegno nella loro formazione futura. E’ importante assegnare un riconoscimento ai giovani cervesi che si sono contraddistinti nello studio e a chi si è impegnato ad approfondire temi e argomenti relativi alla nostra città". I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e saranno a disposizione per la consultazione pubblica.