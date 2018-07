150mila euro al Comune di Faenza per un progetto dedicato al 50esimo del Premio Europa

E' stato pubblicato due giorni fa sul sito dell' Unione europea - Agenzia Esecutiva Eeacea l'esito della valutazione dei progetti presentati sul primo bando 2018 del Programma Europe for citiziens - Europa per i Cittadini, Azione 2.2 "Reti di Città, un importante programma europeo che prevedeva la selezione di soli 15 progetti in tutta Europa. Il progetto del Comune di Faenza dal titolo "Rediscovering Europe by feeling European Citizens again" elaborato dal Settore Cultura e Turismo in stretta collaborazione con l'Assessore alle politiche giovanili e gemellaggi Simona Sangiorgi, incentrato sulla ricorrenza del 50esimo anniversario di Faenza Premio Europa, è risultato tra i progetti vincitori.

Collocato all'ottavo posto nella tabella dei progetti vincenti (che sono risultati essere 19 su numerosissime domande), il progetto conta otto partner di otto diversi Stati europei e assegna al capofila Comune di Faenza la somma di circa 150mila euro (148.680) per iniziative e azioni da realizzare nei prossimi due anni. Il progetto mira ad approfondire alcune tematiche europee, coinvolgendo in particolare i giovani. Le attività consentiranno di rafforzare ulteriormente le relazioni con le città gemellate e di lanciare nuove collaborazioni con altre città europee.

"L'esito della selezione è per noi motivo di grandissima soddisfazione - afferma l'assessore Sangiorgi - perché abbiamo creduto nella bontà di un progetto che, basandosi sullo sviluppo di una fitta rete di attività di scambio e collaborazione tra città europee, potrà davvero rappresentare un efficace strumento in grado di promuovere consapevolezza e crescita europea non dall'alto delle Istituzioni, bensì dal sentirsi cittadini europei, partendo dalle giovani generazioni".