15mila persone a Marina per la settima edizione del Beaches Brew Festival

Si è chiusa giovedì 8 giugno sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna la settima edizione di Beaches Brew Festival, l’appuntamento internazionale curato da Associazione Culturale Bronson – che per l’occasione allarga il proprio team a Olanda e Stati Uniti – e dedicato ai nuovi suoni che inaugura la stagione estiva dei festival in Italia.

Quasi 15mila persone provenienti da 14 paesi del mondo (Italia, Austria, Svizzera, Olanda, Germania, Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Siria, Egitto, Russia e Stati Uniti) hanno preso parte all’edizione che ha segnato il rinnovamento del format della manifestazione, attraverso l’apertura alla contaminazione delle sonorità innovative provenienti dai quattro angoli del pianeta. Un festival programmaticamente multietnico e con una percentuale di presenze femminili tra le più alte in assoluto del nostro paese (55/45 la proporzione tra artisti uomini e donne o band miste con una chiara impronta femminile), che ha visto oltre 50 artisti provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Etiopia, Egitto, Canada, Danimarca, Siria, Olanda, Italia dare vita sui due palchi del festival (il Roof Stage e il Beach Stage, il palco principale, allestito ad hoc sulla riva del Mare Adriatico) a una comunità di persone, unite dalla passione per la musica, che affollano ogni anno le spiagge di una piccola cittadina romagnola per ritrovarsi intorno a un rito pacifico e gioioso, quello della scoperta.

"Abbiamo voluto rischiare – spiega Chris Angiolini, direttore artistico del festival e di Bronson – non sapendo esattamente come il pubblico di Beaches Brew avrebbe accolto questa decisa evoluzione nel programma artistico. Alla fine possiamo dire che è andata esattamente come ce lo eravamo immaginati: un festival in cui artisti, staff e pubblico rappresentano un unico in cui la musica e la libertà di espressione rimangono i veri protagonisti".