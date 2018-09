"16 anni incredibili": il teatro di Conselice saluta Ivano Marescotti e Ifigenia Kanarà

L’Amministrazione comunale di Conselice ringrazia Ivano Marescotti e Ifigenia Kanarà per la lunga collaborazione portata avanti negli ultimi 16 anni nella programmazione teatrale della città. “Vogliamo manifestare a Ivano e Ifigenia, anche a nome dei cittadini conselicesi, la soddisfazione per come si è svolta la stagione teatrale 2017/2018 e per il grande successo ottenuto - spiegano gli amministratori -. È stato solo l'ultimo di questi sedici anni vissuti in un'escalation per il nostro teatro e con esso per la cultura conselicese a esso strettamente legata. È stata una bella avventura esplicitatasi in un crescendo continuo di sperimentazioni, idee, contaminazioni e crediamo che il risultato più evidente sia stato il gradimento del pubblico rimasto sempre fedele e in aumento di anno in anno. Il teatro comunale è il luogo di cultura più importante di Conselice, per questo vogliamo manifestare a Ivano e Ifigenia anche a nome dei nostri cittadini gratitudine e riconoscenza per come è stato diretto in questi anni”.

La direzione artistica del teatro comunale per la stagione 2018-2019 sarà di Davide Dalfiume, presidente dell'associazione culturale “Bottega del buonumore" di Castel San Pietro, che si è aggiudicata il bando. “Facciamo i nostri migliori auguri a Davide Dalfiume e alla sua squadra per questa nuova avventura - ha dichiarato il sindaco Paola Pula -. Siamo certi che il pubblico continuerà a essere entusiasta del nostro teatro come lo è stato fino ad oggi”.