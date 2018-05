17 nuovi agenti di Polizia municipale in 'addestramento': "La sicurezza parte dalle risorse umane"

Stanno completando le attività di addestramento i nuovi 17 agenti della Polizia municipale, assunti a tempo indeterminato, e in occasione di una lezione ha portato loro i saluti dell’amministrazione comunale il vicesindaco con delega a Sicurezza e Polizia municipale, Eugenio Fusignani. “Il nostro impegno in merito all’aumento dell’organico è il segno tangibile per garantire presidio e sicurezza - spiega Fusignani - Il controllo di un territorio comunale così vasto da parte della Municipale, in ausilio e collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, si fa partendo dalle risorse umane impiegate; con i nuovi 17 assunti l’organico diventa di 190 agenti ed entro il 2018 raggiungerà quota 200 con l’arrivo di ulteriori unità. Stiamo pertanto portando avanti con i fatti l’obiettivo sicurezza in linea e coerenza con quanto fissato nel programma di mandato. I prossimi traguardi riguardano la redazione entro maggio del nuovo regolamento di polizia urbana e la firma entro giugno del patto per la sicurezza mentre il progetto della videosorveglianza, concluso dalla Municipale, è attualmente in fase di redazione da parte del competente settore dei Lavori pubblici".