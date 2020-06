Tragedia per un 17enne: esce dalla piscina, si accascia e muore

Una morte tragica e inaspettata. Sabato pomeriggio si è spento dopo un tuffo in piscina Andrea Rossi, 17enne ravennate. Il giovane si trovava al bagno Lucciola di Marina di Ravenna insieme agli amici, quando dopo aver fatto il bagno nella piscina dello stabilimento balneare è uscito e si è accasciato a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che, insieme ai bagnini, hanno cercato di rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola lunedì.

