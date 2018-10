2 novembre, riparte il servizio navetta dei volontari Auser verso il Cimitero

Anche quest'anno Azimut spa ha richiesto la collaborazione dei volontari Auser di Ravenna per offrire il servizio di navetta presso il Cimitero Monumentale di Ravenna (ingresso automezzi lato Chiesa), in funzione da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre compreso dalle 8.00 alle 18.00. Anche quest'anno sono 9 i volontari coinvolti che, con i mezzi normalmente utilizzati per gli accompagnamenti, una Fiat Panda e un Doblò attrezzato per il trasporto di carrozzine, accompagneranno tutti i cittadini che ne faranno richiesta presso le tombe dei loro cari.

