200 alunni al bacino dei pescatori per festeggiare 'Marinando sbarca a scuola'

Si è festeggiata venerdì mattina, presso il bacino dei pescatori a Marina di Ravenna, la conclusione per l'anno scolastico 2017/2018 del progetto 'Marinando sbarca a scuola'. Il progetto è promosso dall'associazione di volontariato Marinando Ravenna (l’associazione si occupa di programmi di recupero rivolti a categorie sociali disagiate o a rischio di devianze e di progetti didattici per le scuole attraverso la vita in mare e la pratica della navigazione a vela).

Durante l’evento, oltre 200 bambini delle scuole elementari sono saliti a bordo delle diverse imbarcazioni messe a disposizione da Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Gruppo ormeggiatori. Le visite alle imbarcazioni si sono alternate ai laboratori allestiti a terra, organizzati da Marinando, dall’Associazione Lucertola Ludens, dal Cestha “centro sperimentale per la tutela degli habitat”, in collaborazione anche con l'Associazione Ama la vita. L’evento si è poi concluso con la consegna dell’attestato di partecipazione alle 12 classi che quest’anno hanno partecipato al progetto, da parte dell’autorità coinvolte nell’evento: l'Assessore Ouidad Bakkali per il Comune di Ravenna, il Consigliere Regionale Gianni Bessi, per i Vigili del Fuoco il Funzionario Ispettore Antincendio Franco Abdoni, per il Gruppo Ormeggiatori il Presidente uscente Mauro Samaritano, per la Capitaneria di Porto il Direttore Marittimo Comandante Pietro Ruberto, per la Guardia di Finanza Luogotenente Fasiello, ed infine per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale Gaia Marani.

Il progetto Marinando Sbarca a scuola, giunto ormai al sesto anno, si compone di 3 incontri, durante l’intero anno scolastico, all’interno dei quali gli alunni delle classi primarie e secondarie svolgono un’ora di teoria e un’ora di laboratorio pratico (sulla geografia, sul mare, sull’inquinamento dell’ambiente e sulla storia e gli strumenti di navigazione). "Marinando sbarca a scuola - spiega Sante Ghirardi, Presidente dell'associazione – è nato con l'obiettivo di stimolare l'interesse per il mare e la navigazione a vela e quest'anno ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 200 alunni appartenenti a diverse scuole primarie. L'augurio è quello di vedere sempre maggior interesse e partecipazione di studenti per questo progetto che è dal 2015 è ufficialmente inserito nel piano di offerta formativa del territorio",