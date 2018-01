2017 da record per i monumenti ravennati: medaglia d'oro a Sant'Apollinare in Classe

La città dei mosaici sul gradino più alto del podio in Emilia Romagna. Il 2017 è stato un grande anno per i monumenti del Polo museale della Regione, in particolare per quanto riguarda Ravenna. Tutti i siti, infatti, hanno aumentato la presenza di visitatori - e quindi gli incassi - rispetto al 2016, senza contare poi il numero di biglietti cumulativi grazie ai quali è possibile visitare con un unico ticket diversi monumenti.

Sant'Apollinare in Classe è passata da 376.694 a 426.532 euro di introiti, con un incremento del 13,2%, mentre i visitatori sono passati da 168.948 a 177.069 (+4,8%). Numeri da record per il Museo nazionale, che ha visto un aumento nei guadagni del +131% (da 20.833 a 48.168 euro) e un buon incremento anche dei visitatori, da 21.774 a 27.287. Anche il Mausoleo di Teodorico ha registrato un aumento di incassi, passando da 113.827 a 140.560 euro e un incremento di circa 20mila visitatori.

Un caso a parte è quello che riguarda il Battistero degli Ariani, che fino a novembre 2016 era a ingresso gratuito: nell'anno appena trascorso ha registrato incassi per 60.223 euro e altrettanti visitatori (il costo del biglietto è di un euro). Stesso discorso vale per il Teodorico, che ha visto staccare 9.243 biglietti per un guadagno di 497,75 euro.