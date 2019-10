22 anni d'attività: al via i corsi di mosaico della Scuola di Cervia

Principianti, artisti ed esperti di mosaico si sono dati appuntamento a Cervia per la riapertura della Scuola di mosaico dopo la pausa estiva. Hanno preso il via, infatti, i corsi di mosaico organizzati dall’associazione "Il Cerbero" in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Cervia. La Scuola, che festeggia 22 anni di attività, è pronta ad accogliere chiunque sia interessato a imparare l’arte del mosaico, dai principianti che si vogliono avvicinare a questa splendida forma di espressione artistica fino agli esperti che desiderano essere guidati per sviluppare un progetto personale.

Diretta dalla mosaicista Silvana Costa vanta la professionalità degli insegnanti dell’associazione Il Cerbero impegnata dal 1995 nella divulgazione e nell’insegnamento dell’antica arte del mosaico. Il mosaico, che in principio era una tecnica semplicemente decorativa, oggi è un’arte da cui nascono grandi opere. Il percorso contempla un approccio anche teorico, oltre che pratico, della cultura musiva e la scuola mette a disposizione una struttura fornita de attrezzature e materiali che sono quelli originali per realizzare i mosaici oltre a insegnanti qualificati. A conclusione del corso gli allievi partecipano a una mostra collettiva allestita nelle vetrine del centro di Cervia dal nome “Caccia ai tesori”. I corsi si dividono in due livelli, avanzati e principianti, e sono formati da 12 lezioni di 3 ore ciascuna che si svolgono negli spazi della Scuola in via Pinarella 375 nei seguenti orari: martedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 20 alle 23.