22 nuovi laureati in Viticoltura ed Enologia al Polo di Tebano

Venerdì 23 marzo, dalle 9, nella Sala Consiliare del Comune di Faenza si svolgerà la cerimonia di proclamazione delle lauree per 22 studenti del corso in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Bologna, insediato presso il Polo di Tebano. La mattinata inizierà con i saluti dell'amministrazione comunale portati dal vicesindaco Massimo Isola, cui seguiranno gli interventi di Pierluigi Zama, presidente della Sezione Romagna di Assoenologi, e Giovanni Carapia, amministratore unico di Terre Naldi, la società partecipata dal Comune che a Tebano garantisce spazi e servizi al corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia. A seguire, alla presenza del professor Andrea Versari, coordinatore del corso, i ventidue laureandi presenteranno e commenteranno le proprie tesi.

L'elenco dei laureati

I laureandi sono Antonino Zappulla, Massimo Bartolucci, Giulia Albertazzi, Valentina Baldacci, Arianna Becchetti, Luca Eutizi, Daniele Fernè, Francesca Ferro, Luca Fontana, Daniele Ianni, Gianmarco Loconte, Donatella Losignore, Filippo Matassoni, Francesca Milani, Riccardo Monti, Alessandro Nasini, Irene Pavanelli, Massimiliano Quattrocchi, Maria Laura Selvatici, Alex Sichetti, Federico Spolaore, Zhiqi Zhang. I professori relatori saranno Fabio Pezzi, Claudio Riponi, Fabio Chinnici, Giulio Malorgio, Giuseppina Paola Parpinello, Andrea Versari, Giovanni Burgio, Ilaria Filippetti, Claudio Ratti e Rosalba Lanciotti.