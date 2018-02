22 nuovi volontari nella squadra degli assistenti civici

Martedì nella sala della galleria Arte e incontro di Conselice sono state consegnate le nuove divise agli assistenti civici locali. La squadra conselicese di assistenti civici è composta da 22 volontari: Tiziana Alberti, Maria Baldassari, Giovanni Baldini, Giulio Bassani, Tiziano Bordoni, Olindo Davalle, Lorenzo Emiliani, Amico Galante, Annibale Grasso, Aldo Manzoni, Eliana Manzoni, Domenico Marangoni, Maurizio Mascanzoni, Daniele Nesi, Marco Passardi, Luigi Poggi, Ateo Preti, Giovanni Ricci, Cristina Santini, Walter Suzzi, Guido Tommasini; il responsabile del gruppo è Vittorio Minghetti.

Ai volontari, che hanno frequentato l’apposito corso formativo con superamento dell’esame finale, sono stati consegnati vestiario estivo e invernale. L’assistente civico è una figura volontaria alla quale vengono affidate diverse mansioni di supporto alla Polizia municipale: si occupa infatti di azioni di prevenzione, attività di informazione rivolte ai cittadini, attività di educazione e sicurezza stradale, diffusione del senso civico della cittadinanza; ricopre un ruolo di collegamento tra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali, per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano. Per ulteriori informazioni su come diventare assistente civico, è possibile contattare il comando di Polizia municipale della Bassa Romagna, telefono 054538470, mail centraleoperativa@unione.labassaromagna.it, oppure consultare il sito www.pm.labassaromagna.it.