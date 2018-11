22esima Giornata della colletta alimentare: nel 2017 raccolte 7 tonnellate di cibo

Sabato 24 novembre si svolgerà la 22esima Giornata della colletta alimentare, che consiste nella raccolta di beni alimentari, attuata tramite l’impegno di volontari, e nella loro distribuzione ai cittadini più bisognosi. Il comune di Cervia, come nelle precedenti edizioni, ha aderito all’iniziativa e numerosi sono i volontari impegnati nei supermercati del Comune. A Cervia nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare del 2017 sono state raccolte oltre 7 tonnellate di alimenti, donati dai nostri concittadini.

"L’amministrazione comunale ha sempre contribuito ad iniziative di solidarietà sociale ed è sempre stata presente nei confronti delle esigenze delle fasce più deboli e bisognose - commentano il sindaco Luca Coffari e l'assessore Gianni Grandu - Questa iniziativa nazionale è di particolare importanza anche per il nostro territorio, in quanto il banco alimentare distribuisce gratuitamente a diversi enti caritativi cervesi i prodotti alimentari. L’operazione contribuisce ad aiutare chi ha più bisogno nella risposta ad un necessità primaria, affiancandosi all’operato dei servizi sociali. Un particolare ringraziamento ai tanti volontari che sono impegnati in questo fine settimana e un invito ai cittadini a donare una parte della propria spesa per i più poveri".