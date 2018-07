25 anni dalla morte di Raul Gardini: concerto, maxi-schermo e "Moro di Venezia" in gran lustro

Il 23 luglio 2018 cadranno i 25 anni dalla morte di Raul Gardini, l’imprenditore che più di ogni altro ha lasciato il segno a Ravenna e uno dei più importanti manager della storia italiana. Per celebrarlo Darsena Pop Up ha allestito una serie di fotografie che riprendono soprattutto la sua epopea sportiva, con il Moro di Venezia. La mostra è già visitabile in Darsena.



Ma non è tutto: in collaborazione con Autorità Portuale, un altro segno in ricordo di Gardini si terrà nella serata del 23: il Moro di Venezia – che si trova esposto nella sede di via Antico Squero, dall’altra parte del canale rispetto a Darsena Pop Up – sarà più visibile delle altre sere. La livrea, appositamente pulita e lucidata per l’occasione, sarà illuminata e l’autorità per favorirne la visione spegnerà le luci della sue sede. Il Moro brillerà quindi come una luce nel buio, riflettendosi nelle acque della Darsena di città. Un bel modo, anche metaforico, per ricordare l’imprenditore.



Infine sempre lunedì, al Teatro Alighieri alle 21, Riccardo Muti salirà sul podio della “sua” Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per un concerto dedicato all’amico scomparso e offerto alla città; in programma musiche di Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Catalani, Martucci e Verdi, per un ritratto dello stile strumentale praticato dagli operisti italiani nella seconda metà dell’Ottocento. Preceduto dalla proiezione di un breve estratto dal documentario “L’ultimo imperatore” curato da Giovanni Minoli e Massimo Favia, il concerto sarà trasmesso in diretta sullo schermo di Palazzo dei Congressi e su quello collocato in Piazza del Popolo grazie al sostegno della famiglia Gardini. La scelta dello schermo in Piazza del Popolo - un’opportunità per l’intera città - risponde infatti all’immediato esaurimento dei biglietti omaggio disponibili per il Teatro Alighieri e per il Palazzo dei Congressi.