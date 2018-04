25 aprile, si celebra il 73esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Mercoledì 25 aprile Sant’Agata sul Santerno ricorda il 73esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Alle 10.30 nella chiesa arcipretale ci sarà la celebrazione della santa messa in suffragio ai caduti di tutte le guerre, alla presenza di autorità civili e militari. Concluso il rito religioso, saranno deposte corone d’alloro presso le lapidi sotto la Torre civica e al cimitero; interverranno il sindaco Enea Emiliani, il sindaco dei Ragazzi Dino Mondini e il presidente del Comitato per la difesa delle istituzioni democratiche, Claudio Carta. Il sindaco dei Ragazzi esporrà riflessioni sulla libertà elaborate dal Consiglio dei Ragazzi per la Festa della Liberazione.