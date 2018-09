25 "gemelle" tedesche da Bartholoma in visita a Casola Valsenio

Un gruppo di venticinque donne di Bartholomä, il Comune tedesco gemellato con Casola Valsenio, ha visitato nei giorni scorsi Casola. Arrivate giovedì 30 agosto in pullman, hanno alloggiato all’agriturismo Mariano, nello splendido scenario della Vena del Gesso Romagnola. Il gruppo era composto da donne e ragazze di ogni età, alcune delle quali già conoscevano Casola Valsenio e il suo territorio, mentre per altre si è trattato della prima volta. Appena arrivate hanno ammirato vie, vicoli, cortili e chiese della cittadina collinare, accompagnate da Beppe Sangiorgi. Venerdì 31 agosto hanno invece visitato Cesenatico e, al rientro, sono state ospiti del Comitato di Gemellaggio per una cena in campagna con menù romagnolo. Sabato 1 settembre era programmata una visita a Bologna, poi, in serata, hanno partecipato alla Festa dei Pompieri a Casola Valsenio. Domenica 2 settembre, infine, la partenza per fare rientro a Bartholomä.

"Sono state giornate intense – è il commento del Comitato di Gemellaggio di Casola Valsenio - con momenti di gioia e divertimento, nel segno dell’amicizia tra i nostri due paesi, un’amicizia che dura nel tempo e si rafforza. Il gemellaggio che ci unisce è una bella e straordinaria esperienza. Viva la nostra amicizia, viva l’Europa".