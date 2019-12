2500 persone per il primo weekend del Villaggio di Babbo Natale a Milano Marittima

Sono state oltre 2500 le persone che hanno partecipato al primo weekend natalizio di Milano Marittima tra elfi, renne e aiutanti del Babbo dalla barba bianca. I bambini hanno avuto la possibilità di consegnare le loro letterine, parlare con il loro beniamino per qualche minuto e riceverne in dono un bastoncino di zucchero.

“È stato un grande successo - commenta Alessandro Fanelli, segretario della Pro Loco di Milano Marittima - segnale inequivocabile del fatto che l’offerta di Milano Marittima è attrattiva anche in inverno e può essere declinata anche sulle famiglie. Iniziative come questa sono il frutto di mesi di lavoro e di studio che vedono Comune e Pro Loco unite allo scopo di creare qualcosa di nuovo, unico e in grado di caratterizzare Milano Marittima come luogo in cui trascorrere del tempo in maniera piacevole”.