253 borse di studio messe a disposizione dal Ministero dell'Interno

Nell'ambito del programma interventi a favore del personale dell'amministrazione civile dell'Interno, è stata prevista per l'anno scolastico 2019/2020 l'assegnazione di 253 borse di studio per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservate ai figli e agli orfani dipendenti in servizio e in quiescenza, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno.

Il bando è rinvenibile sul sito Intranet del Ministero dell'Interno - dipartimento politiche del personale - direzione centrale per le risorse umane - area II - prestazioni assistenziali - borse di studio. La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 febbraio 2020.