260 piccoli studenti vanno "A scuola con i salinari"

“A scuola con i salinari” nasce nel 2008 a Musa, il Museo del sale di Cervia, con l’intento di approfondire nella scuola quel patrimonio culturale così legato alle radici della civiltà cervese che vive nella salina Camillone e nel museo. Sono 13 le classi terze di scuola primaria impegnate nel percorso formativo 2017/2018, con 260 studenti e 27 insegnanti. Il progetto, partito in questi giorni, terminerà oltre la metà di aprile. Il programma integra l’attività scolastica con momenti pratici a contatto con la vita vissuta e l’esperienza salinara locale. Lo scambio diretto coinvolge gli scolari favorendo e stimolando l’apprendimento “per scoperta” della nostra realtà storico-culturale. Si tratta di diversi momenti interni ed esterni alla scuola che permettono ai giovanissimi di entrare in contatto con luoghi e persone che parlano del passato e delle tradizioni locali.

Il percorso formativo è scandito in 4 momenti dedicati alla identità. In classe entrano i “salinari” ( volontari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara) che illustrano il lavoro nella salina, raccontando la loro esperienza di vita e come l’opera dell’uomo insieme a sole e vento abbia il potere di dare come frutto il sale. Si lavorerà sulla produzione del sale e ne verranno illustrati i vari stadi anche con il sussidio di un dvd che mostra i salinari al lavoro nelle varie fasi delle attività nella salina, dalla preparazione dei fondi e degli argini fino alla raccolta. In una breve sequenza di immagini quindi verranno illustrati, con una guida esperta, mesi di lavoro. Il salinaro racconterà anche storie di vita vissuta in salina e risponderà a domande e curiosità dei ragazzi. Un secondo momento, consiste nella visita guidata al museo. Qui si entra in contatto con strumenti e luoghi della civiltà del sale sotto la guida di chi ancora li vive in prima persona. Durante la visita si approfondiranno gli argomenti trattati in classe e si potranno osservare da vicino gli strumenti utilizzati per la produzione del sale.

Si passa poi alla visita guidata alla città per vedere con occhio attento tutto ciò che ci circonda ogni giorno. Durante il tour ci si soffermerà sulla storia peculiare della località, sul suo trasferimento e sulla particolare struttura del centro storico. Al quarto step, in salina, si andrà alla riscoperta dei luoghi su cui sorsero i primi insediamenti cervesi. Verrà quindi ripresa la storia della località con visita all’area in cui sorgeva Cervia vecchia. I ragazzi potranno comprendere e immaginare la struttura della vecchia città, avranno a disposizione quaderni per appunti e materiali informativi "a misura di bambino". Obiettivo generale del progetto è lo sviluppo nei giovani cittadini di una coscienza identitaria che li agevoli e li formi per affrontare le scelte del futuro. Si vuole far conoscere e rendere tangibile la storia della salina e della città, far conoscere ai ragazzi il duro lavoro che per generazioni ha sostenuto l’economia cervese, far comprendere il valore delle radici di una civiltà, stimolare il senso di appartenenza alla comunità ed anche rafforzare e valorizzare il rapporto fra generazioni.