2700 atleti sulle strade di Cervia per l'Ironman: viabilità rivoluzionata

Cervia ospiterà per la seconda volta in Italia l’Ironman, la gara sportiva di triathlon più estrema. Oltre 2700 atleti da tutto il mondo arriveranno in città per sostenere in un’unica giornata, sabato 22 settembre, 3 prove: nuoto (3,8 km), bicicletta (180 km), corsa (42,2 km). La gara di nuoto e la maratona si svolgeranno a Cervia, mentre la frazione dedicata alla bici prevede 2 giri di 90 Km, che si estendono oltre che a Cervia, nei territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli.

Nella settimana dell’evento, inoltre, si svolgeranno solo a Cervia anche altre gare: giovedì 20 settembre NightRun, podistica, non competitiva aperta a tutti, venerdì 21 settembre nel pomeriggio l’Ironkids, dedicata ai bambini di varie fasce d’età e domenica 23 settembre, a partire dalle ore 12.00, il Triathlon 5i50, con le stesse prove dell’Ironman, ma su percorsi più brevi, per la quale gareggeranno altri 1000 atleti.

Questo comporta ovviamente alcuni disagi alla viabilità per mantenere la sicurezza e permettere la competizione. Per permettere lo svolgimento delle gare, numerose strade saranno completamente chiuse al traffico veicolare indicativamente dalle ore 5.00 alle ore 24.00 del 22 settembre 2018 e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 23 settembre 2018 (con orari deversificati per i diversi tratti impegnati). Per ridurre al minimo gli inevitabili disagi per la viabilità interna, sono stati valutati il più possibile percorsi alternativi e modifiche alla viabilità. I percorsi delle gare, le chiusure al traffico e tutte le informazioni utili sono consultabili nella pagina dedicata sul sito del Comune di Cervia. Sui social Facebook e Twitter del Comune di Cervia verranno postate informazioni in tempo reale e nelle giornate precedenti la gara.

Saranno segnalate sulle strade le deviazioni e i parcheggi consigliati per assistere agli eventi, mediante comodi e gratuiti bus navetta. Sul posto saranno presenti i presidi con il personale dell'organizzazione e le Forze dell'Ordine oltre che la segnaletica stradale indicante i percorsi di deviazione. Nei giorni scorsi nelle zone coinvolte sono stati distribuiti volantini per dare notizie dell’evento, informare i residenti e le attività commerciali e produttive e per dare consigli utili ai residenti e operatori al fine di organizzarsi nei giorni precedenti alle gare.

Le strade coinvolte

Le strade interessate dalla manifestazione principale Ironman del giorno 22 settembre sono: per la gara di nuoto le sole acque frontistanti la spiaggia di Cervia, lungomare Grazia Deledda; per la gara ciclistica le strade comunali dei Comuni di Cervia, Ravenna, Cesena, Forlimpopoli, Bertinoro, le strade provinciali della Provincia di Ravenna: n. 254 R, n. 71bis e n. 6, strade provinciali della Provincia di Forlì - Cesena e la SS n. 3 bis "Tiberina" (E45) e la S.S. n. 726 "Secante di Cesena" (E45) di Anas; per la gara podistica, le strade comunali del Comune di Cervia e Milano Marittima.

In particolare le strade della Provincia di Ravenna interessate dalla manifestazione principale Ironman del giorno 22 settembre saranno chiuse al transito dalle ore 5.00 alle ore 19.00 e sono le seguenti: SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km 12+750 (immissione nella SS n. 3 bis "Tiberina" - E45) ed il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco); SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km 23+997 (incrocio con la S.S. n. 16 Adriatica) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti, previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle intersezioni stradali; SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 12+530 (incrocio con la SP 2 di Forlì Cesena e via Bagnolo) ed il km 12+750 (immissione nella SS n. 3 bis "Tiberina" - E45) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli in uscita dalla SS n. 3 bis "Tiberina" - E45 o a quelli diretti alle attività commerciali presenti in loco, previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle intersezioni stradali; SP n. 71 bis R "Cesena Cervia": Chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km 10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km 13+230 (nuova rotatoria di svincolo su S.S. n. 16 Adriatica); SP n. 71 bis R "Cesena Cervia": Chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 8+922 (rotonda di Visionano - incrocio con la SP 32 "Confine Crociarne") ed il km 10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti, previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle intersezioni stradali; SP n. 6 "Beneficio II tronco": Chiusura totale al traffico per l'intera sua estesa e precisamente tra il km 0+000 (incrocio con la SP 71 bis R "Cesena Cervia") e il km 4+967 (incrocio con la SP n. 254 R "Di Cervia");

In particolare le strade della Provincia di Ravenna interessate dalla manifestazione Triathlon 5i50 del giorno 23 settembre saranno chiuse al transito dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e sono le seguenti: SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km 13+725 (rotatoria cosiddetta "delle 5 vie") ed il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco); SP n. 254 R "Di Cervia": Chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 22+900 (incrocio con la SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km 23+997 (incrocio con la S.S. n. 16 Adriatica) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti, previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle intersezioni stradali; SP n. 71 bis R "Cesena Cervia": Chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra il km 10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) ed il km 13+230 (nuova rotatoria di svincolo su S.S. n. 16 Adriatica); SP n. 71 bis R "Cesena Cervia": Chiusura parziale al traffico nel tratto compreso tra il km 8+922 (rotonda di Visionano - incrocio con la SP 32 "Confine Crociarne") ed il km 10+640 (incrocio con SP 6 Beneficio II Tronco) con circolazione consentita esclusivamente ai veicoli diretti alle attività presenti in loco ed ai residenti o dimoranti, previa specifica autorizzazione verbale del personale di presidio presente alle intersezioni stradali; SP n. 6 "Beneficio II tronco": Chiusura totale al traffico per l'intera sua estesa e precisamente tra il km 0+000 (incrocio con la SP 71 bis R "Cesena Cervia") e il km 4+967 (incrocio con la SP n. 254 R "Di Cervia").