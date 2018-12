33 video per raccontare la bellezza di Ravenna: vota il tuo preferito

Sono 33 i contributi arrivati alla redazione turistica di RavennaTourism per il video contest "#myRavenna". Be Inspired, lanciato in occasione della scorsa Notte d’Oro con l’obiettivo di coinvolgere videomaker che raccontassero la bellezza di Ravenna e la sua capacità di ispirare e stupire attraverso il proprio patrimonio di luoghi, monumenti e opere. Diciassette contributi sono pervenuti per la sezione dedicata alla mostra "?War is over" in programma fino al 13 gennaio al Museo Mar - e alla statua del cavalier Guidarello Guidarelli; e 16, invece, per il tema di Ravenna come città fonte di ispirazione.

Chiavi narrative differenti hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi con le tematiche in gara, raccontando la città e la mostra ?War Is Over in modo curioso e particolare: chi è ricorso alla fantasia, chi alla danza, chi alla storia e chi alla teatralità della scenografia dei monumenti Unesco. Tutti i filmati sono ora visibili sul canale YouTube di Ravenna Tourism dove è possibile esprimere le propria preferenza per contribuire alla scelta dei vincitori con commenti e like. I vincitori, tre per ogni sezione, saranno selezionati da una giuria qualificata, formata da esperti di cinema e valorizzazione museale (Federico Pommier Vincelli, presidente del festival Molise Cinema; Christian Uva, docente presso l’Università Roma Tre; Guido Guerzoni, professore presso l’Università Bocconi) che proporrà l’assegnazione di premi in denaro.

La cerimonia di premiazione avverrà venerdì 14 dicembre alle ore 17 al Mar Museo d’Arte della città di Ravenna. Soddisfatto, l’assessore Giacomo Costantini: “Ravenna è stata in grado di ispirare grandi personalità e artisti nel passato e siamo certi possa farlo anche oggi. Con questo contest abbiamo invitato persone creative a lasciarsi ispirare dalla nostra città e produrre alcuni video che la raccontassero attraverso i loro occhi e i loro obiettivi. Lasciatevi ispirare da Ravenna! Penso possa essere un bell'invito per un turismo sempre più in cerca di esperienze”. Il progetto, promosso dal Comune di Ravenna attraverso una sinergia tra gli assessorati al Turismo e alla Cultura, è finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito di Energie Diffuse.