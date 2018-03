36 borse di studio e ricerca per quasi 40mila euro: ecco come presentare domanda

Cresce il numero delle Borse di Studio e Ricerca che la Bcc ravennate, forlivese e imolese e la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche mettono a disposizione per i giovani del territorio in cui operano. Oltre al numero, 36 (lo scorso anno erano 24), cresce anche l’importo complessivo che ammonta a 38.500 euro (nel 2017 era di 28mila) a cui si aggiunge anche l’importo di mille euro del Premio Piazza.

“Quello delle Borse di Studio e Ricerca è un impegno che la Bcce la Fondazione Dalle Fabbriche rinnovano ogni anno, cercando ogni volta di poter fare di più - sottolineano Secondo Ricci e Edo Miserocchi, rispettivamente presidenti della Bcc ravennate, forlivese e imolese e della Fondazione - Investire nella formazione e nella conoscenza delle nuove generazioni vuol dire investire sul futuro di questo territorio, una missione dalla quale non si può prescindere". Le Borse di Studio e Ricerca prevedono alcuni bandi destinati esclusivamente ai figli dei soci della Banca e altri rivolti a tutti i giovani residenti nei comuni di insediamento della banca e limitrofi. La data ultima per presentare la propria candidatura è fissata per il 20 aprile 2018.

Borse di Studio e Ricerca per i figli dei soci

Sono previsti in totale 33 borse così suddivise: 2 borse di ricerca da 1.500 euro ciascuna per progetti in ambito agroalimentare, sociale o innovazione; una borsa di studio da 1.500 euro per dottorati in discipline economiche; 20 borse di studio da mille euro ciascuna per tesi di laurea magistrale in qualsiasi indirizzo di studio con votazione 110 e lode; 10 borse di studio da 500 euro cadauna per tesi di laurea triennale in qualsiasi indirizzo di studio con votazione 110 e lode.

Borse di Studio e Ricerca per giovani residenti nei territori della Banca

In questo caso sono previste 3 borse di ricerca del valore di 3mila euro ciascuna destinate a tre tematiche specifiche: “responsabilità sociale di impresa e dichiarazione di informazioni di carattere non finanziario”; “alternanza scuola-lavoro: esperienze di attuazione e proposte per il miglioramento nel rapporto fra imprese del territorio e studenti”; “Fuga dei cervelli all’estero? No, grazie! Europa andata e ritorno e prospettive di nuove relazioni fra giovani e imprese locali, per accrescere le competenze internazionali nell’economia romagnola”.

Premio Piazza

Il bando intitolato a Luigi e Giuseppe Piazza del valore di mille euro è destinato a laureati in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche o Finanza o diplomati di istituti tecnici del settore economico negli anni 2016 e 2017.