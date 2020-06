Arrestato con 400 dosi di marijuana: usava la barca per lo smercio della droga

Giovedì pomeriggio, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della compagnia di Ravenna hanno arrestato un altro pusher. I militari della stazione ìdi Marina di Ravenna hanno ancora una volta portato a termine un’attività di indagine emersa dai servizi mirati alla lotta alla vendita di droga, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione, nella nota località turistica.

Nel corso dei normali controlli soso stati notati movimenti sospetti di giovani nei pressi del porto turistico Marinara ed pertanto è stato predisposto un servizio di osservazione. Acquisiti gli elementi necessari per l’individuazione dello spacciatore, che molto probabilmente utilizzava un’imbarcazione quale base logistica per lo smercio della marijuana, i Carabinieri sono passati all’azione identificando il ragazzo, un 20enne originario del ferrarese, nei pressi di un noto bar, secondo gli acquirenti in attesa di clienti.

Sottoposto a controllo personale - poi esteso anche alla barca - a carico dell’uomo sono stati ritrovati due involucri contenenti marijuana per un totale di circa 225 grammi, con il materiale necessario a confezionamento delle singole dosi da immettere nel mercato (almeno 400), nonché una somma di denaro, per un totale di 110 euro in vari tagli, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti e, processato con rito direttissimo nella mattinata di venerdì presso il Tribunale di Ravenna, ha patteggiato a 2 anni di reclusione e 3300 euro di multa con sospensione condizionale della pena.