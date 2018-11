400 ragazzi alla Festa della Costituzione tra letture e canti

Nella mattinata di sabato 27 ottobre a Lugo circa 400 ragazzi hanno animato piazza Mazzini e il Pavaglione partecipando alla Festa della Costituzione. Erano presenti complessivamente 18 classi delle scuole: Baracca, Codazzi, Garibaldi, Gherardi, Maria Ausiliatrice, S. Bernardino, S. Cuore e S. Giuseppe.

Gli studenti hanno regalato all’Anpi e ai cittadini lughesi l’opportunità di passare una mattinata in allegria pur trattando un così serio argomento come la Costituzione Italiana e hanno eseguito letture e canti. Dagli striscioni e dai cartelloni che ogni classe ha portato traspariva molto bene il lavoro fatto in classe, che emergeva anche dai commenti letti da alcuni studenti. L’Anpi si impegna a richiedere al sindaco di Lugo la disponibilità di affiggere le ceramiche in luogo pubblico, preferibilmente in Rocca.