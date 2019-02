50 anni di "Pavone d'Oro": al via il concorso per le giovani ugole

Si aprirà ufficialmente giovedì 14 febbraio presso il teatro San Giuseppe di Faenza, con la prima semifinale, la 39esima edizione del Pavone D'oro, storico concorso canoro faentino riservato agli under 18. Un'edizione con il botto, visto l'alto numero di partecipanti: saranno infatti 77 canzoni in gara per un totale di 105 concorrenti a contendersi l'ambitissimo piatto in ceramica offerto, come ogni anno, dall'artista faentino Gofredo Gaeta.

Venerdì 15 e sabato 16 febbraio si terranno le ultime due semifinali mentre la finalissima è prevista per sabato 2 marzo al Teatro Masini. La manifestazione festeggia inoltre il 50esimo compleanno (il concorso ha subito un breve stop negli anni '80) con due settimane di festeggiamenti, celebrazioni, eventi culturali-musicali. L'appuntamento è dal 16 al 28 febbraio 2019 al Palazzo delle Esposizioni di Faenza . L’ingresso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.