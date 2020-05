50 colombe pasquali donate agli anziani da un anonimo benefattore

50 colombe pasquali sono state donate nei giorni scorsi da un cittadino, che vuole restare anonimo, a tutto il personale e agli ospiti della casa residenza San Rocco di Fusignano, gestita dal consorzio Solco Ravenna insieme alle cooperative Asscor e Il Cerchio. Nella lettera che accompagna la donazione si legge "in segno di gratitudine per il prezioso lavoro svolto in questo difficile periodo in favore dei nostri cari".

"Ci teniamo a ringraziare il nostro benefattore per questa generosa sorpresa - sottolinea Mariella Frega, coordinatrice della Cra San Rocco - un gesto che contribuirà a diffondere un po’ di calore familiare in tutta la struttura, calore che in queste settimane, per forza di cose, è venuto un po’ a mancare. È un vuoto che si riempie e che sarà molto gradito dai nostri ospiti, felici di ricevere un così ‘dolce’ pensiero".

Nella lettera il benefattore si complimenta anche per le misure restrittive adottate dalla casa residenza: "Le misure drastiche assunte a Fusignano, se inizialmente possono essere state considerate eccessive, alla luce di quanto accaduto altrove si sono rivelate appropriate per tutelare persone già fragili".