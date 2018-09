50 lezioni fino ad aprile: al via l'anno accademico dell'Università per Adulti di Cervia

Lunedì 8 ottobre l’Università per Adulti di Cervia darà inizio al programma dell’ Anno Accademico 2018-2019. Il calendario delle lezioni (circa 50 da ottobre ad aprile) oltre ai diversi docenti che proseguono la loro collaborazione con l’Università, ne comprende altri, di nuova acquisizione, che contribuiranno ad una maggiore eterogeneità di argomenti e di approcci, affrontando diverse aree tematiche, arte, letteratura, storia, musica, scienza, salute e benessere. Escursioni e viaggi (mostre, musei, siti storici, angoli suggestivi del nostro paese) completano l’offerta culturale. Il primo incontro dell’anno accademico 2018-2019 è aperto a tutti coloro che volessero partecipare. Si terrà, come tutte le altre lezioni in programma , dalle 16 alle 18, nella Scuola Media Gervasi (via Caduti per la Libertà, 16).