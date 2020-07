5000 euro alle scuole dal ricavato di "Granarolo in festa"

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 il direttivo del Circolo Pd di Granarolo Faentino ha deciso di destinare buona parte dei proventi della festa svoltasi lo scorso anno a sostegno delle scuole della propria comunità, confermando così la volontà politica di impegnarsi per la promozione della solidarietà, del volontariato, dell'educazione. "Grazie al lavoro e alla passione dei volontari della nostra festa è possibile per noi continuare a sostenere le realtà che più ci stanno a cuore e che hanno sofferto, in particolare in questi ultimi mesi di chiusura totale. Risorse che andranno a beneficio della crescita di bambine e bambini, per promuovere ulteriori opportunità formative di qualità".

Il contributo pari a 5000 euro sarà ripartito tra il Polo dell'Infanzia (Scuola Paritaria "Adelaide Berti", comprendente nido e scuola dell'infanzia), la scuola statale primaria "E. De Amicis" e la scuola secondaria di primo grado "Bendandi" (afferenti entrambi all'I.C. San Rocco), punti di riferimento per un bacino scolastico che comprende anche Pieve Cesato, Fossolo, Sant'Andrea e Cassanigo.