50mila tovagliette contro la violenza sulle donne per la Notte Rosa

In occasione della Notte Rosa in programma questo weekend sono state consegnate, tramite la cooperativa Spiagge Ravenna a tutti i 210 stabilimenti balneari dei lidi, 50mila tovagliette di carta all’americana nell’ambito della campagna contro la violenza sulle donne #Ichoose. Le tovagliette riportano l’illustrazione del gioco dell’oca utilizzato dalla campagna per mostrare i punti di accesso alla rete cittadina antiviolenza, la descrizione dettagliata del progetto e i link per visionare sui social e sui siti del Comune e di Linea Rosa gli 11 cortometraggi che fanno parte integrante della campagna.

Un’idea, quella di realizzare le tovagliette, nata per fornire una speciale apparecchiatura che sarà il filo rosso che lega idealmente gli stabilimenti balneari nel dire no alla violenza contro le donne; un modo per Linea Rosa e il Comune di sensibilizzare al tema e raggiungere più persone possibili con il messaggio. La scelta di promuovere in anteprima questa campagna proprio durante la Notte Rosa nasce infatti dalla consapevolezza che la riflessione e l’informazione sulla violenza di genere devono coinvolgere in maggior misura i giovani e per questo occorre entrare nei luoghi da loro prediletti cercando di parlare un linguaggio condiviso.