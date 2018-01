568mila euro per le convenzioni culturali: i progetti finanziati e la graduatoria

Sono stati approvati 41 progetti culturali, selezionati tramite il bando delle convenzioni culturali, che riceveranno un totale di 568mila euro nel corso del prossimo anno. Gli obiettivi perseguiti dal bando sono: concorrere allo sviluppo del sistema culturale ed artistico del territorio, favorendo la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, l'interazione della filiera artistica culturale ed educativa; promuovere la diffusione della cultura in tutti i codici in cui si esprime in una visione di crescita del territorio; sostenere la capacità dei soggetti e delle strutture del sistema artistico e culturale di operare in rete.

I progetti approvati

Le aree tematiche dei progetti sono cinque: musica, arti performative, promozione letteraria, arti visive e arti cinematografiche.

Musica

Emilia Romagna Concerti - Capire la musica (87 punti)

Jazz Network - Festival Ravenna Jazz (87 punti)

Angelo Mariani - Vari eventi (87 punti)

Bronson - Beaches Brew e altro (77 punti)

La Corelli - Ceci n'est pas La Corelli (74 punti)

Teatro Socjale di Piangipane - Gestione della stagione del Socjale (72 punti)

Orchestra da Camera di Ravenna - Organo e Orchestra nel Romanticismo (71 punti)

Il Lato oscuro della Costa - Underground rap festival (71 punti)

Ensemble Mariani - Festival d'Organo e altro (69 punti)

Mosaici sonori - I concerti del mare (66 punti)

Circolo Arci Scintilla - Mama's (65 punti)

Mikrokosmos - Mikrokosmi (65 punti)

Quartetto Fauves - sClab (65 punti)

Arti performative

Accademia Perduta - Teatro comico e teatro per ragazzi (80 punti)

Progetti della compagnia Fanny & Alexander (80 punti)

Cantieri - Ammutinamenti e altro (80 punti)

Teatro del Drago - Le arti della marionetta e altro (77 punti)

Nanou - Aphabet (74 punti)

ErosAntEros - Polis (74 punti)

Orthographe - Amidgala (68 punti)

Tanti Cosi Progetti - Homunculus (68 punti)

Capit - eventi vari (67 punti)

Altrimenti - Corposamente festival (65 punti)

Beppe Aurilia theatre - progetto Four Channel (64 punti)

Asja Lacis - Le ragazze del 68 e le donne di Ravenna (64 punti)

Ribellarti - sculture sonore (63 punti)

05Quartoatto - Ravenna Incontra (63 punti)

Asd Shine - Hip Hop Inside the opera (63 punti)

Arti letterarie

Onnivoro - Scrittura Festival (81 punti)

Università Bosi Maramotti - La cultura per tutti (74 punti)

Centro Dantesco - Conoscere Dante (70 punti)

Istituto Schurr - La Ludla (70 punti)

Arti visive

Strativari - Fahrenheit (72 punti)

Mirada - Biennale dei Giovani Artisti (70 punti)

Osservatorio Fotografico - Dove viviamo (69 punti)

Marte - Estetiche contemporanee del mosaico (60 punti)

Bonobolabo - Dante plus 2018 (60 punti)

Arti cinematografiche

Italsar - Cinema d'Essai in centro (85 punti)

St.Art - Ravenna Nightmare Film Festival (84 punti)

Ravenna Cinema - Soundscreen Film Festival (74 punti)

Antonio Ricci -Festival cortometraggi (73 punti)