600 firme in 24 ore per la petizione per chiedere lo sblocco dei fondi della Darsena

Sono già più di seicento, in meno di ventiquattro ore, le firme a sostegno della petizione per chiedere al Governo e al Parlamento di sbloccare i fondi per la riqualificazione della Darsena di città. Il Governo, nel decreto Milleproroghe, ha bloccato l’erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti del Bando periferie, compreso il nostro progetto "Ravenna in Darsena – il mare in piazza".

"Il successo di questa petizione in così poco tempo – commenta il sindaco Michele de Pascale – dimostra come la nostra Darsena sia un luogo che sta profondamente a cuore a tutti i ravennati. Il mio sincero ringraziamento va ai privati, coinvolti nel progetto, per essersi subito uniti al nostro appello e a tutti quei numerosi cittadini che hanno sottoscritto la petizione. Continuiamo così, noi non smettiamo di crederci. Ci vediamo tutti in Darsena mercoledì 3 ottobre alle 18.30 per chiedere insieme al Governo di ripensarci".