7000 'Pasti della legalità' distribuiti ai bimbi nelle mense scolastiche

In occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo, la cooperativa Gemos ha collaborato con Libera Terra, sostenendo l'impegno del consorzio siciliano famoso per aver fatto del contrasto alle organizzazioni mafiose la propria mission. Gemos, in collaborazione con diversi comuni del territorio, ha acquistato alcuni prodotti a marchio Libera Terra (pasta, passata di pomodoro, legumi e olio extravergine di oliva) con i quali ha realizzato il "Pranzo della Legalità" da servire nelle mense scolastiche dei Comuni coinvolti. I numeri di questa operazione si traducono in un totale di circa 7000 piatti prodotti. In alcune scuole l’iniziativa si è svolta unicamente nella giornata del 21 marzo, in altre verrà riproposta durante l’arco dell’anno scolastico.

"Il tema della Legalità è molto caro a noi in ogni sua sfaccettatura - commenta Andrea Zangari, responsabile commerciale Gemos - Quando poi si tratta di aiutare e sostenere una realtà come Libera Terra che è riuscita con grandi difficoltà a creare nuove opportunità di lavoro in territori difficili e una filiera di prodotti di qualità utilizzando le terre che una volta appartenevano alla mafia, non possiamo tirarci indietro. Abbiamo scelto il momento del pranzo nelle scuole per sigillare questa collaborazione, perché insieme ai nostri comuni partner dell’iniziativa, pensiamo che la sensibilizzazione al principio della legalità debba partire dai più piccoli, e quale momento migliore del pasto per parlarne?".